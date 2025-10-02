Компания Spacecoin объявила о важном достижении в разработке децентрализованной коммуникационной сети, которая в будущем может составить конкуренцию Starlink от SpaceX.

На этой неделе стартап сообщил, что его первый демонстрационный спутник успешно передал зашифрованные данные, подтвердив возможность выполнения криптографических транзакций на орбите. Передача прошла по маршруту Чили — Португалия и стала доказательством того, что криптографические подписи могут сохраняться при пересылке через космос.

«Без этого мы не сможем построить децентрализованную сеть спутников связи и реализовать идею свободного доступа к интернету», — отметил основатель Spacecoin Тэ О в видеообращении. По его словам, миссия CTC-0, запущенного в декабре 2024 года на ракете Falcon 9, полностью выполнена.

CTC-0, созданный компанией Endurosat, стал первым в серии спутников Spacecoin. В ближайшее время планируется запуск трёх более крупных аппаратов CTC-1, а затем ещё более мощных моделей для повышения производительности.

В отличие от Starlink и аналогичных сервисов, Spacecoin делает ставку на децентрализацию и систему «токенизированного доступа». Проект под названием Starmesh будет представлять собой зашифрованную сеть интернет-трафика, позволяющую анонимно пользоваться интернетом и децентрализованными веб-сервисами.





Spacecoin была основана в 2022 году и выделилась из компании Gluwa, работающей в сфере финансовых сервисов для развивающихся рынков. В основе инфраструктуры будет использоваться блокчейн Creditcoin, через который пользователи смогут оплачивать доступ к интернету и совершать финансовые операции.

Компания подчёркивает, что в отличие от наземных сетей, подверженных сбоям, цензуре и высоким издержкам, спутниковая децентрализованная система обеспечит глобальный, устойчивый к цензуре доступ к интернету, независимый от монополий.