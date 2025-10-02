Компания Dreame представила универсальное решение для уборки — G10 Combo, сочетающее в себе функции влажной и сухой уборки. Этот пылесос эффективно удаляет загрязнения с твердых покрытий, а также может использоваться как ручной пылесос для чистки мягкой мебели и других поверхностей.
Как утверждают представители Dreame, G10 Combo превосходно справляется с уборкой плитки, паркета и других твердых напольных покрытий, обеспечивая как влажную, так и сухую уборку. Благодаря съемному моторному блоку и специальным насадкам для сухой уборки Dreame G10 Combo легко трансформируется в портативный пылесос, идеально подходящий для чистки ковров и мягкой мебели. Щетка Solo-Edge позволяет убирать загрязнения даже в труднодоступных местах, таких как углы и участки вдоль плинтусов, на расстоянии до 6 мм.
Мощность всасывания регулируется и достигает максимального значения в 16 000 Па. Уникальный валик, занимающий почти всю ширину насадки, обеспечивает эффективную уборку даже в углах комнаты.
Пылесос предлагает четыре режима работы:
- «Тихий» (влажная и сухая уборка) — умеренная сила всасывания и низкий уровень шума;
- «Режим всасывания» (влажная и сухая уборка) — устройство собирает только жидкость, при этом на щеточный валик вода из бака для чистой воды не поступает;
- «Стандартный»;
- «Турбо».
Встроенный аккумулятор (6×4000 мАч) обеспечивает до 50 минут работы в режиме влажной и сухой уборки, и до 38 минут в режиме обычного пылесоса. Полная зарядка занимает около пяти часов. Пылесос оснащен резервуарами для чистой (900 мл) и грязной (700 мл) воды.
G10 Combo оснащен функцией автоматической очистки щетки от волос, грязи и остатков воды. После уборки достаточно установить пылесос на базу и нажать кнопку.
Светодиодный дисплей и голосовые уведомления отображают информацию о режимах работы, уровне заряда и необходимости обслуживания.
Dreame G10 Combo уже поступил в продажу в России по цене 29 990 руб.