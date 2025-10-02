Компания Dreame представила универсальное решение для уборки — G10 Combo, сочетающее в себе функции влажной и сухой уборки. Этот пылесос эффективно удаляет загрязнения с твердых покрытий, а также может использоваться как ручной пылесос для чистки мягкой мебели и других поверхностей.

Как утверждают представители Dreame, G10 Combo превосходно справляется с уборкой плитки, паркета и других твердых напольных покрытий, обеспечивая как влажную, так и сухую уборку. Благодаря съемному моторному блоку и специальным насадкам для сухой уборки Dreame G10 Combo легко трансформируется в портативный пылесос, идеально подходящий для чистки ковров и мягкой мебели. Щетка Solo-Edge позволяет убирать загрязнения даже в труднодоступных местах, таких как углы и участки вдоль плинтусов, на расстоянии до 6 мм.

Мощность всасывания регулируется и достигает максимального значения в 16 000 Па. Уникальный валик, занимающий почти всю ширину насадки, обеспечивает эффективную уборку даже в углах комнаты.

Пылесос предлагает четыре режима работы:

«Тихий» (влажная и сухая уборка) — умеренная сила всасывания и низкий уровень шума;

«Режим всасывания» (влажная и сухая уборка) — устройство собирает только жидкость, при этом на щеточный валик вода из бака для чистой воды не поступает;

«Стандартный»;

«Турбо».

Встроенный аккумулятор (6×4000 мАч) обеспечивает до 50 минут работы в режиме влажной и сухой уборки, и до 38 минут в режиме обычного пылесоса. Полная зарядка занимает около пяти часов. Пылесос оснащен резервуарами для чистой (900 мл) и грязной (700 мл) воды.





G10 Combo оснащен функцией автоматической очистки щетки от волос, грязи и остатков воды. После уборки достаточно установить пылесос на базу и нажать кнопку.

Светодиодный дисплей и голосовые уведомления отображают информацию о режимах работы, уровне заряда и необходимости обслуживания.

Dreame G10 Combo уже поступил в продажу в России по цене 29 990 руб.