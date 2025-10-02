Команда iFixit тщательно разобрала новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3, чтобы определить, насколько сложно их ремонтировать. Результат оказался неутешительным: аксессуар практически не подлежит ремонту. При возникновении неисправности не рекомендуется даже пытаться разобрать как сами наушники, так и их зарядный футляр.

Теоретически корпус наушников можно разделить после нагрева с помощью специального инструмента, но, по сути, это единственное, что можно сделать. Как и в предыдущих версиях, аккумуляторы и внутренние соединения прочно закреплены клеем. В сочетании с очень компактной конструкцией это делает замену аккумуляторов практически невозможной.

Зарядный кейс также можно разобрать, но не восстановить. Все внутренние компоненты надежно склеены между собой. Специалисты iFixit отмечают, что Apple, по всей видимости, изначально не предусматривала возможность ремонта этих наушников.

В результате анализа устройство получило 0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности iFixit. Это означает, что в случае поломки проще избавиться от устройства или намеренно сломать его, чем пытаться отремонтировать.