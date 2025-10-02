OpenAI продала акции на сумму $6,6 млрд, принадлежащие нынешним и бывшим сотрудникам компании, сообщает Bloomberg. Сделка подняла общую оценку OpenAI до $500 млрд — рекордного показателя среди частных компаний. Среди покупателей — SoftBank, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital, MGX и T. Rowe Price.

Важно отметить, что это не классический раунд инвестиций: деньги получили держатели акций и опционов, а не сама компания. Тем не менее, сделка стала сильным инструментом удержания сотрудников — особенно на фоне давления со стороны Meta*, которая этим летом переманила как минимум семерых инженеров OpenAI, предлагая многомиллионные бонусы.

Предыдущий раунд финансирования OpenAI прошёл в августе, когда компания привлекла $40 млрд при оценке в $300 млрд. В числе инвесторов также были SoftBank, Thrive, T. Rowe Price, Dragoneer, Blackstone, TPG и ведущие венчурные фонды вроде Founders Fund, Sequoia и Andreessen Horowitz.

Продажа акций подчёркивает способность OpenAI привлекать деньги при необходимости — особенно важный фактор с учётом масштабных инфраструктурных планов компании. OpenAI обязалась потратить $300 млрд на услуги Oracle Cloud в течение пяти лет, что значительно превышает её нынешние доходы. Однако с учётом активности инвесторов такие суммы выглядят менее нереалистичными. В сентябре Nvidia объявила о планах вложить $100 млрд в OpenAI в рамках стратегического партнёрства.

Сделка состоялась вскоре после необязывающего соглашения между OpenAI и Microsoft, которое многие восприняли как шаг к превращению OpenAI в коммерческую компанию. Однако юридически этот переход пока не подтверждён, и новые продажи могут осложнить процесс.





Несмотря на финансовые риски, OpenAI продолжает активно развиваться. На этой неделе компания представила обновлённую модель генерации видео Sora 2 и собственную социальную ленту. В первой половине 2025 года OpenAI получила $4,3 млрд выручки, при этом сожгла $2,5 млрд наличных.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.