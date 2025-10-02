Новые слухи о линейке Samsung Galaxy S26 вновь огорчают фанатов: серьёзных изменений в камерах ждать не стоит. По сообщениям инсайдеров, заметных апгрейдов задних модулей не предвидится, а давно ожидаемая замена устаревшего 10-Мп телеобъектива с трёхкратным зумом так и не состоится.

Что касается фронтальных камер, то здесь Samsung тоже не планирует изменений. По данным инсайдера Роланда Квандта, все модели серии Galaxy S26 будут оснащены 12-мегапиксельными модулями с автофокусом — точно такими же, как в Galaxy S25, S24 и S23. Напомним, что Galaxy S22 Ultra когда-то выделялся 40-Мп селфи-камерой, но от этой практики компания отказалась.

Хотя нынешний 12-Мп сенсор обеспечивает качественные снимки с хорошей детализацией, естественными тонами кожи и широким динамическим диапазоном, отсутствие обновлений в течение четырёх поколений подряд создаёт впечатление застоя в серии.