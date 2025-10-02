В России начались продажи нового пикапа Sollers ST9, производство которого налажено в Ульяновске. Компания Sollers представляет ST9 как «пикап нового поколения», адаптированный для использования как в городе, так и для перевозки грузов весом до тонны, что позволяет ему беспрепятственно передвигаться даже в центре крупных городов.

Многорычажная пружинная задняя подвеска обеспечивает комфортную езду, а система полного привода с понижающей передачей, электронной блокировкой заднего дифференциала и дорожным просветом в 210 мм делает автомобиль уверенным на бездорожье. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 224 л. с., соответствующий экологическому стандарту «Евро-5», работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической гидротрансформаторной коробкой передач.

Безопасность обеспечивают система кругового обзора, четыре подушки безопасности, ABS+EBD, ESC, VDC, BOS и датчики контроля давления в шинах. Предлагаются две комплектации: Premium и Ultimate. Базовая версия включает в себя светодиодную оптику, систему бесключевого доступа, кожаные сиденья с электрорегулировкой, климат-контроль, мультимедийную систему с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, беспроводную зарядку, разъемы USB/USB-C, парктроники и 18-дюймовые колесные диски. В максимальной комплектации Ultimate добавляются блокировка дифференциала, электропривод сиденья переднего пассажира, потолочные шторки безопасности и люк с электроприводом.

Грузовой отсек размером 1520×1590×470 мм рассчитан на перевозку грузов весом до 980 кг, имеет износостойкое покрытие и оснащен креплениями для фиксации груза, а также предусматривает возможность установки защитных крышек и тягово-сцепного устройства.

На автомобиль распространяется гарантия производителя сроком на три года или 150 000 км пробега. Стоимость комплектации Premium составляет 3,5 миллиона рубю., а версия Ultimate предлагается за 3,58 миллиона руб.



