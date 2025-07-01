Китайский JAC T9 2025 модельного года, лидирующий по продажам в сегменте пикапов в России, стал доступнее на 100 000 руб. с сегодняшнего дня (1 июля) благодаря акции «Специальное предложение», предусматривающей единовременную скидку от рекомендованной розничной стоимости.

По информации «Автоновостей дня», цена автомобиля с учетом скидки составляет 3 549 000 руб. Однако, данные с официального сайта указывают на цену в 3 449 000 руб. с учетом аналогичной скидки.

JAC T9, представленный в России весной 2024 года, является самым крупным пикапом в модельном ряду бренда. Его размеры составляют: 5 330 мм в длину, 1 965 мм в ширину, 1 880 мм в высоту, а колесная база равна 3 110 мм. В сравнении с моделью T8, он немного превосходит ее по длине, но при этом на 85 мм шире и на 50 мм выше.

Единственная доступная комплектация Explore включает в себя светодиодную оптику, люк, салон с отделкой из экокожи, цифровую приборную панель диагональю 7 дюймов, мультимедийную систему с 10,4-дюймовым экраном, климат-контроль, подогрев сидений, беспроводную зарядку, систему бесключевого доступа, датчик дождя, парковочные датчики, камеру кругового обзора, круиз-контроль и полный комплект подушек безопасности.





Ранее сообщалось, что JAC T9 стал самым продаваемым пикапом на российском рынке в мае, найдя 224 покупателя. Кроме того, эта модель занимала первое место по продажам среди пикапов в феврале 2025 года с результатом в 283 проданных экземпляра, а также удерживала лидерство на российском рынке в конце предыдущего года.