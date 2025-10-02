Ранее ходили слухи, что в следующем году Samsung откажется от версии Plus в своей флагманской линейке. Предполагалось, что Galaxy S26+ заменит Galaxy S26 Edge, который выйдет вместе с моделями Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26 Pro.

Однако новый отчёт из Южной Кореи говорит об обратном. По данным отраслевых источников, продажи Galaxy S25 Edge оказались значительно ниже ожиданий, и теперь компания рассматривает возвращение модели Galaxy S26+.

Сообщается, что производство Galaxy S25 Edge резко сократилось уже в июне, спустя всего месяц после запуска. Это тревожный знак, ведь обычно продажи смартфонов достигают пика в первые три месяца после выхода.

По прогнозам Samsung, Galaxy S25+ продаётся лучше, чем Galaxy S25 Edge. Если ситуация сохранится, то замена S26+ на S26 Edge может обернуться для компании потерей части прибыли, несмотря на то, что Edge стоит немного дороже.

Таким образом, у Galaxy S26+ всё ещё есть шансы выйти на рынок.



