Intel обсуждает с AMD возможность выпуска её процессоров на собственных фабриках, стремясь укрепить позиции на рынке и развить Foundry-бизнес.

По данным Semafor, переговоры находятся на ранней стадии и могут занять месяцы, поскольку сделке ещё предстоит пройти регуляторные проверки. Если соглашение будет достигнуто, Intel начнёт выпускать некоторые чипы AMD по контракту, несмотря на то что компании остаются конкурентами на рынке процессоров.

Основной производитель AMD — тайваньская TSMC, которая использует передовые 5-нм и 3-нм техпроцессы. Intel пока не готова к массовому производству по своему процессу 18A (эквивалент 2-нм), который выйдет лишь в 2025 году, поэтому компания может начать с менее сложных чипов.

Для Intel сотрудничество с AMD стало бы значимым шагом: Foundry-направление остаётся убыточным, но уже привлекло инвестиции Nvidia на $5 млрд, а также интерес Apple. В условиях возможного конфликта между Китаем и Тайванем и благодаря поддержке правительства США через программу CHIPS Act американское производство становится стратегически выгодным.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан, возглавивший компанию в марте 2025 года, активно проводит реструктуризацию и сокращение расходов. Новое партнёрство могло бы повысить стоимость акций (рост составил 3,5% после публикации новости) и вернуть корпорацию в число ключевых игроков отрасли.





Для AMD договор также может оказаться полезным: часть производства можно перенести в США, снизив зависимость от TSMC, но не отказываясь от сотрудничества с тайваньской компанией.

Если переговоры завершатся успешно, это станет историческим шагом: два давних конкурента объединят усилия, чтобы укрепить позиции США на мировом рынке полупроводников.