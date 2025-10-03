Согласно информации СМИ, компания Google работает над инновационным способом активации голосового помощника Gemini. Запатентованная технология предполагает возможность быстрого вызова ИИ-помощника без необходимости прикасаться к экрану, нажимать кнопки или произносить голосовые команды.

Основная идея нового метода активации заключается в том, чтобы научить смартфон распознавать момент приближения к лицу пользователя. Для этого планируется использовать чувствительный слой емкостного дисплея, состоящий из миниатюрных электродов. Обычно этот слой используется для фиксации касаний, но теоретически он также может определять движение вблизи поверхности экрана.

При приближении телефона к лицу сенсор способен улавливать специфические изменения в электрическом поле. Этот уникальный паттерн планируется использовать для запуска Gemini. Иными словами, при активации соответствующей функции ИИ-помощник будет автоматически запускаться, как только смартфон окажется рядом с лицом пользователя.

Ожидается, что эта функция не окажет существенного влияния на время автономной работы смартфона, поскольку в ней используются маломощные емкостные датчики, уже встроенные в сенсорные экраны. На данный момент нет информации о том, будет ли это нововведение реализовано в ближайшем будущем.