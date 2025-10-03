Google добавила в Play Store новую функцию — теперь пользователи могут приобретать цифровые подарочные карты прямо в приложении.

В меню профиля появился раздел «Подарочные карты», расположенный между пунктами «Платежи и подписки» и «Play Protect». В нём представлен список с популярными брендами, включая Google Play, с номиналами от 15 до 100 долларов. Доступны карты для категорий «Ритейл», «Мода», «Красота», «Еда», «Развлечения», «Дом», «Путешествия» и «Электроника».

При выборе карты можно указать дизайн и сумму, а также ввести e-mail получателя и добавить поздравительное сообщение. Получатель получит ссылку на карту по почте или в SMS.

Интеграция реализована совместно с Blackhawk Network. Карты будут отображаться в поиске, специальных подборках и персонализированных предложениях в Play Store.

«Теперь пользователи могут находить, покупать и отправлять подарочные карты прямо в Play Store, не переключаясь между приложениями и сайтами. Это удобный способ для брендов выйти на связь с клиентами в надёжной среде», — отметила Фернанда Мёрфи, глава отдела розничных продаж и платёжного маркетинга Google Play.



