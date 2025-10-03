Sony, известная своими популярными беспроводными наушниками с шумоподавлением, объявила о расширении возможностей для некоторых моделей при подключении к смартфонам Samsung с поддержкой Bluetooth LE Audio.

Флагманские модели WF-1000XM5 и WH-1000XM6 получили поддержку функции Audio Sharing через Fast Pair. Теперь два комплекта наушников можно подключить одновременно к смартфону Galaxy и слушать один и тот же аудиопоток. Поддержка этой функции есть и у Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3 и Buds 3 Pro — так что можно комбинировать устройства разных брендов.

Появилась и возможность создавать приватный аудиопоток через QR-код или Google Fast Pair. После обновления прошивки оба устройства также получили поддержку отслеживания движений головы при подключении через Bluetooth LE Audio. Для активации нужно переподключить наушники к Galaxy-устройствам.

С приложением Google Find Hub на смартфонах и планшетах Samsung можно отдельно находить левый и правый наушник WF-1000XM5, если они потерялись. Кроме того, обе модели теперь оснащены голосовым помощником Google Gemini Live, с которым можно вести непрерывный диалог, перебивать его и менять тему разговора.