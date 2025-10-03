OnePlus готовит к релизу новую фирменную оболочку OxygenOS 16, и хотя точная дата запуска пока не названа, компания уже начала её активно тизерить в X.

В OxygenOS 16 появится тесная интеграция с искусственным интеллектом Google Gemini. Сервис получит доступ к функции OnePlus Mind Space и, вероятно, к другим встроенным приложениям бренда. Это позволит выполнять более сложные задачи, используя контекст, который пользователь сохраняет в Mind Space.

Такой шаг не уникален для OnePlus: всё больше производителей Android-оболочек открывают Gemini доступ к своим системным функциям и приложениям, чтобы сделать сервис полезнее.

Теперь остаётся лишь дождаться релиза — ведь Android 16, на котором основана новая версия OxygenOS, вышел ещё в июне.