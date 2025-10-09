По слухам, в следующем году Apple наконец выпустит свой первый складной смартфон, который пока условно называют iPhone Fold.

Как сообщает аналитик Джефф Пу, известный своими достоверными прогнозами по Apple, корпус новинки будет выполнен из сочетания титана и алюминия. Это любопытно, ведь ранее компания отказалась от нержавеющей стали в пользу титана, а в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max снова вернулась к алюминию — металлу, с которого начиналась история iPhone.

Другой известный инсайдер, Мин-Чи Куо, ранее утверждал, что корпус iPhone Fold полностью сделают из титана, а в механизме шарнира объединят титан и алюминий. Возможно, один из источников неправильно понял детали, или же Apple успела изменить проект в процессе разработки.

Ожидается, что складной iPhone получит внешний 5,5-дюймовый экран и основной гибкий дисплей диагональю 7,8 дюйма. По информации инсайдеров, Face ID в устройстве не будет — его заменит Touch ID.

Специально для этой модели Apple планирует обновить iOS 27, добавив в систему новые функции и интерфейсные решения, адаптированные под форм-фактор складного экрана.





Если слухи подтвердятся, то 2026 год может стать началом новой эры для iPhone — перехода к складным устройствам, где традиционный дизайн уступит место гибкости и новому опыту взаимодействия.