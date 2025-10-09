Motorola готовится представить свой новый смартфон Edge 70 — известный в Китае как Moto X70 Air — уже 5 ноября. Однако устройство неожиданно появилось на сайте польского ритейлера задолго до официального анонса. В утечке раскрылись характеристики, изображения и даже цветовые варианты новинки.

По данным страницы, размеры Edge 70 составят 160 × 75 × 6 мм — чуть выше и толще, чем Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air, хотя разницу в реальности вряд ли можно будет заметить. Вес смартфона — 170 граммов, что немного больше, чем у конкурентов.

Дисплей устройства — 6,67-дюймовый OLED с разрешением 1220 × 2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера получит сенсор на 50 МП, а на задней панели расположатся два 50-мегапиксельных модуля, главный из которых оснащён оптической стабилизацией изображения (OIS).

В основе Edge 70 лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ. Смартфон оборудован аккумулятором ёмкостью 4800 мА·ч — больше, чем у Galaxy S25 Edge и iPhone Air. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 68 Вт и беспроводная на 15 Вт.

Кроме того, устройство предложит поддержку двух SIM-карт — физической nano-SIM и eSIM, а работать будет под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Hello UI.





Motorola Edge 70 поступит в продажу в цветах Pantone Bronze Green (бронзово-зелёный), Pantone Gadget Gray (серый) и Lily Pad (нежно-зелёный).