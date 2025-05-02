Компания Honor готовится представить новые модели своей популярной серии — Honor 400 и 400 Pro. После недавнего релиза более доступной версии 400 Lite, бренд усиливает линейку мощными устройствами, и теперь появились первые бенчмарк-данные о старшей модели.

Процессор: знакомый, но сдержанный

Honor 400 Pro (номер модели DNP-NX9) был замечен в Geekbench. Согласно утечке, смартфон работает на слегка урезанной версии Snapdragon 8 Gen 3 — почти такой же чипсет был в Honor 300 Pro. В синтетике устройство набрало 2089 баллов в одноядерном и 6032 балла в многоядерном тестах.

Конфигурация процессора выглядит следующим образом:

1×3.05 ГГц Cortex-X4

5×2.96 ГГц Cortex-A720

2×2.04 ГГц Cortex-A520

Для сравнения, стандартная версия Snapdragon 8 Gen 3, установленная в Xiaomi 15, работает на частотах до 3.3 ГГц и показывает более высокие результаты: около 2193/7300 баллов по Geekbench. Тем не менее, урезанная версия может предложить лучшую термостабильность и автономность.

Honor 400 Pro получит 12 или 16 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.

Камеры и зарядка: уверенный апгрейд

Главным улучшением по сравнению с Honor 300 Pro станет камера: ожидается 200-мегапиксельный основной модуль, 50 МП телевик с трёхкратным зумом и 12 МП ультраширик. Это серьёзный скачок по сравнению с 50 МП основной камерой предыдущей модели. Пока неясно, насколько продвинутым будет телевик, но общая конфигурация выглядит весьма впечатляюще.

Оба устройства (DNN-AN00 и DNP-AN00) уже прошли сертификацию 3C в Китае: Honor 400 будет поддерживать зарядку на 80 Вт, а 400 Pro — на 90 Вт. Также сообщается о 6.7-дюймовом AMOLED-дисплее с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 5000 нит. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 7000 мАч.

Выход в апреле: Honor нацеливается на премиум-сегмент

Ожидается, что Honor 400 Pro поступит в продажу в Китае уже в апреле 2025 года. Смартфон явно нацелен на верхнюю часть среднего сегмента и будет конкурировать с такими моделями, как Poco F7 Pro. Удастся ли ему привлечь внимание камерой и автономностью — узнаем совсем скоро.