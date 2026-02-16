По словам Марка Гурмана в рассылке Power On, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max не принесут драматических изменений в сравнении с iPhone 17 Pro: ожидаются скорее «микротвики», чем полноценный редизайн. Внутри всё-таки появятся важные новшества — переменная апертура в камере, новый чип A20 и фирменный модем C2 — но внимание компании, по слухам, переключится на её первый складной телефон, который может стать главным событием осенней презентации.

Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro

Судя по утечкам и пересказу Гурмана, изменения в Pro-линейке будут внутренними, а не визуальными. Это типичная стратегия «S»-лет для Apple — улучшения производительности и камеры без радикальной смены форм-фактора. Для пользователей это означает знакомый дизайн и шаги вверх по характеристикам, но не razão для массовой замены устройства у тех, кто купил iPhone 17 Pro год назад.

Новая система камеры с переменной апертурой (variable aperture)

Процессор A20

Фирменный модем C2

Общее позиционирование: «минимальные правки» по дизайну и фичам

Кому это выгодно и кто проигрывает

Выигрывают те, кто делает ставку на складные устройства и на эффект «большой премьеры». Если Apple действительно выведет на сцену первый складной iPhone, то маркетинговый ресурс компании сконцентрируется на нём — и это автоматически снижает голоса вокруг Pro‑обновления.

Проигрывают, прежде всего, пользователи, ожидавшие значительных новшеств в Pro‑моделях: профессионалы фото‑ и видеосъёмки, ранние энтузиасты, которые обычно обновляют устройства ради видимой разницы. Также частично проигрывают ритейлеры и производители аксессуаров, рассчитывавшие на всплеск продаж премиальных моделей.

Побочные выигрыши получат поставщики компонентов для камеры, чипов и модемов — переменная апертура и новый модем потребуют новых модулей и сборочных операций. Но общий объём апгрейдов в смартфонном цикле может снизиться: если Pro‑серия станет «S»-версией, часть покупателей останется с прошлогодними моделями дольше.





Почему это важно для рынка смартфонов

Apple распределяет свои ресурсы: поместить главную ставку на складной iPhone — значит признать, что на рынке нужен заметный продукт‑магнит. Для конкурентов это шанс: если складной iPhone оправдает ожидания, производители Android получат дополнительный рубеж для конкуренции; если нет — спрос на «обычные» флагманы останется у них.

Для покупателей стратегия Apple усиливает расчёт: апгрейдить ли сейчас, чтобы получить небольшое улучшение, или ждать складного iPhone. Для инвесторов и поставщиков это сигнал о том, где Apple планирует вкладывать маркетинговый капитал и производственные мощности в ближайший год.

Прогноз на осень

Если слухи подтвердятся, iPhone 18 Pro окажется «удерживающим» поколением: внешне знакомым, внутри улучшенным выборочно. Главный риск для Apple — снизить стимул к обновлению у премиум‑аудитории. Главное же событие сезона, вероятно, станет складной iPhone — он определит, увеличит ли компания свою долю в сегменте новых форм‑факторов или оставит инициативу конкурентам.