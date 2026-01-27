Apple продлила срок службы iPhone 5s и iPhone 6, выпустив обновление iOS 12.5.8 — спустя 13 и 12 лет после запуска этих моделей соответственно.

iPhone 5s 2013 года и iPhone 6 2014 года получили iOS 12.5.8 для продления работы iMessage, FaceTime и активации устройств

Обновление продлевает действие сертификата до января 2027 года

Предыдущее обновление для этих моделей вышло в январе 2023 года

Что изменилось в iOS 12.5.8

Вместе с iOS 26.2.1 Apple распространила обновлённую версию iOS 12 для устройств, которые всё ещё работают на этой операционной системе — спустя восемь лет после её первого релиза.

iOS 12.5.8 доступна для iPhone 5s и iPhone 6. Согласно официальным примечаниям к релизу, обновление продлевает срок действия сертификата, необходимого для работы iMessage, FaceTime и активации устройств. Теперь эти функции продолжат работать после января 2027 года.

История поддержки старых моделей

До выхода iOS 12.5.8 iPhone 5s и iPhone 6 последний раз получали обновления в январе 2023 года, когда Apple выпустила важные исправления безопасности.

Apple официально гарантирует минимум пять лет обновлений безопасности для iPhone с момента запуска, но на практике компания предоставляет патчи уязвимостей значительно дольше. iPhone 6s, выпущенный 11 лет назад, получил обновление безопасности в сентябре 2025 года вместе с iOS 15.8.5. Сегодня для этой модели вышла версия iOS 15.8.6 с аналогичным продлением сертификата.





Компания также выпустила новые версии iOS 18 и iOS 16.