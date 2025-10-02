YouTube Music начал массово распространять новый набор иконок для Android, iOS и веб-версии. Обновление затронуло элементы интерфейса на главной странице, в плеере и в меню, а также принесло необычный дизайн кнопок «лайк» и «дизлайк».

Что изменилось

Главное отличие — переход от тонких контуров к более «пузатым» формам с толстыми линиями и округлыми элементами. В нижней панели обновились иконки «Главная», «Samples», «Explore» и «Библиотека». Колокольчик уведомлений стал более компактным, а у значка поиска укоротилась ручка лупы.

В экране воспроизведения переработаны кнопки Cast, меню и стрелка закрытия. Кнопки управления получили округлые формы, а shuffle и repeat стали заметнее. Кнопки «палец вверх» и «палец вниз» вызвали наибольшее обсуждение: они выполнены в мультяшном стиле, с удлинённым большим пальцем и тремя видимыми суставами.

Значительные изменения коснулись и блока комментариев, а также иконок в дополнительном меню. Например, обновлённый значок альбома выглядит современнее, но иконка таймера сна напоминает простой круг.

Когда появится

Новый набор иконок уже доступен большинству пользователей. Если обновления пока нет, можно попробовать принудительно перезапустить приложение. Сообщения о появлении аналогичных иконок начали поступать и от пользователей основного приложения YouTube.



