Специалисты CNewsMarket представили свежий рейтинг российских операционных систем, оценивая их по ряду критериев, таких как универсальность, развитость инфраструктуры, защищенность, поддержка пользователей и возможность ознакомительного использования. Задача исследования – определить, какие из отечественных ОС уже сегодня способны полноценно заменить зарубежные аналоги.

По мнению аналитиков, большинство ведущих разработчиков начали создавать свои продукты еще до всплеска интереса к импортозамещению. В настоящее время российские ОС внедряются не только из-за требований регулирующих органов, но и благодаря их соответствию стандартам качества и безопасности, предъявляемым бизнесом. Все больше организаций осознанно выбирают отечественные разработки.

Основными критериями сравнения являлись поддержка различных процессорных архитектур и типов устройств, наличие совместимого софта, соответствие требованиям безопасности, уровень технической помощи и доступность образовательных материалов. Особое внимание уделялось совместимости с российским оборудованием и программами, входящими в реестр отечественного ПО.

По результатам анализа, лидером стала Astra Linux от «Группы Астра», получившая высшие оценки в области безопасности и по количеству совместимых решений. Второе место заняла ОС «Альт» от «Базальт СПО»: данная система поддерживает даже архитектуру RISC-V и демонстрирует наибольшее число подтвержденных совместимостей с программным обеспечением. Третью позицию занимает «Ред ОС» от компании «Ред Софт», выделяющаяся поддержкой широкого спектра российских устройств и разветвленной сетью учебных центров.





Подробный рейтинг с итоговыми баллами доступен по ссылке.