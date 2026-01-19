Облако Mail сгенерировало 2,7 млрд воспоминаний — историй из фото и видео пользователей за 2025 год. Главным трендом отчётного периода стал рост семейных сторис, которые заняли третье место в рейтинге популярных сценариев с результатом 175 млн историй. ML-модели ежедневно обезличенно анализируют миллионы фотографий и создают более 8,2 млн персональных сторис.

Самый популярный сценарий «Ваша коллекция» набрал 352 млн воспоминаний

«Путешествия по городу» заняли второе место с результатом 210 млн историй

«Семейные истории» продолжают набирать популярность и достигли 175 млн сторис

Самым популярным сценарием сторис в 2025 году остаётся «Ваша коллекция»: с помощью искусственного интеллекта было создано 352 млн воспоминаний. На втором месте расположены «Путешествия по городу». Аналитики фиксируют рост интереса к поездкам — более 210 млн историй. Также в топ-3 вошёл сценарий «Семейные истории» — с результатом 175 млн сторис. Он продолжает набирать популярность, что свидетельствует о потребности пользователей к сохранению самых важных и личных моментов.

Современные ML-модели в Облаке Mail ежедневно обезличенно анализируют миллионы фотографий и создают на их основе более 8,2 млн персональных сторис. Пользователи могут сохранять получившиеся видеоистории на свои устройства или делиться ими в социальных сетях с родственниками, коллегами или друзьями.