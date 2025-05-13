Huawei значительно расширяет свои планы в области программного обеспечения. Что начиналось как способ выжить в условиях санкций США, превратилось в амбициозную стратегию сделать HarmonyOS основной операционной системой для смартфонов, планшетов, телевизоров и скоро — для ноутбуков.

HarmonyOS впервые был представлен в 2019 году после семилетней разработки. В Китае его называют Hongmeng. Эта операционная система стала ответом Huawei на уход Google и Android из экосистемы компании.

За последние годы HarmonyOS быстро распространился: сначала на смарт-телевизорах, а затем на смартфонах. К концу 2024 года более 900 миллионов устройств работали под управлением этой системы, и ожидается, что их число скоро превысит миллиард.Этот рост помог Huawei укрепить свои позиции на рынке: недавно ее смартфоны обогнали Apple в Китае по доле рынка — 19% против 17%.

В марте 2025 года истекла лицензия Huawei на использование Windows. В связи с продолжающимися санкциями США компания решила заменить Windows на HarmonyOS на своих будущих ноутбуках. Это смелый шаг, который может изменить рынок ПК.

Компания уже показала новый ноутбук под управлением HarmonyOS 5 (так называемый HarmonyOS Next). В отличие от предыдущих версий, он полностью разработан собственными силами и больше не основан на Android. Ожидается его официальная презентация в конце этого месяца.

Новая версия ОС поддерживает основные офисные программы, такие как WPS Office, а также корпоративные приложения вроде DingTalk. Предполагается, что тысячи мобильных приложений HarmonyOS будут работать и на новых ноутбуках, обеспечивая привычный опыт использования.

Благодаря своей широкой экосистеме — от смартфонов до ПК — HarmonyOS может стать одной из лучших альтернатив Windows, особенно в регионах с ограниченным доступом к Microsoft. Если же новые ноутбуки будут оснащены процессорами AMD или Intel, пользователи смогут установить Windows или Linux и использовать их параллельно с HarmonyOS.