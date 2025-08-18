Крупные технологические компании продолжают делать шаги в сторону ядерной энергетики: сегодня Google объявила о месте строительства своего первого ядерного реактора в рамках соглашения 2024 года со стартапом Kairos Power. Объект Hermes 2 появится в Ок-Ридже, штат Теннесси, и будет поставлять компании 50 мегаватт электроэнергии по долгосрочному контракту с Tennessee Valley Authority (TVA).

Этот объект станет первым в рамках более крупного соглашения на 500 мегаватт, включающего несколько малых модульных реакторов (SMR), которые будут обеспечивать энергией дата-центры Google в округах Монтгомери (Теннесси) и Джексон (Алабама). Запуск Hermes 2 намечен на 2030 год.





Генеральный директор TVA Дон Моул отметил, что ядерная энергетика станет основой будущей энергетической безопасности. По его словам, участие Google в финансировании и рисках таких пилотных проектов позволяет не перекладывать эти расходы на клиентов, а также ускоряет развитие новых технологий.

Согласно соглашению, Google и Kairos Power планируют достичь полной мощности в 500 мегаватт к 2035 году. Это стало первой корпоративной сделкой по закупке ядерной энергии от SMR-реакторов. Финансовые подробности соглашения пока не раскрываются.



