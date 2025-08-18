Honor официально подтвердила дату мирового запуска своего нового флагманского складного смартфона Magic V5. После тизера модели Magic V Flip 2 компания готовится вывести Magic V5 на международные рынки уже в конце этого месяца.

Китайский производитель опубликовал постер с анонсом, согласно которому глобальная премьера Honor Magic V5 состоится 28 августа в Лондоне, спустя месяц после дебюта в Китае. Смартфон будет доступен в трех цветах: Dawn Gold, Black и Ivory White. Magic V5 является самым тонким устройством в своем классе — всего 8,8 мм в сложенном состоянии.





Несмотря на тонкий корпус, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5 820 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии. Устройство также получило защиту от воды и пыли по стандартам IP58 и IP59. В системе камер используется тройной модуль: 50 МП (основной) + 50 МП (ультраширокоугольный) + 64 МП (перископический телефото). Для селфи предусмотрены две фронтальные камеры по 20 МП — на внутреннем и внешнем дисплеях. Основной экран представляет собой панель диагональю 7,95 дюйма, а внешний — 6,43 дюйма.

Смартфон работает на базе чипсета Snapdragon 8 Elite, обеспечивая топовую производительность. Среди других функций отмечаются встроенные AI-инструменты, стереодинамики, система распознавания лица, сканер отпечатков пальцев под экраном, поддержка NFC, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.





Стоимость Honor Magic V5 пока не раскрыта — подробности ожидаются ближе к дате запуска.