Samsung представила защищённый планшет Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition

Samsung выпустила защищённую версию планшета Galaxy Tab Active 5, созданную специально для тех, кому нужен гаджет, способный выдерживать суровые условия эксплуатации. Новинка получила название Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition.

Южнокорейский производитель оснастил устройство усиленным корпусом, устойчивостью к воде, пыли и падениям. Планшет соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5 и имеет степень защиты IP68. Он ориентирован на работников полевых служб и отраслей, где обычные устройства быстро выходят из строя.





Помимо прочности, Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition получил расширенные возможности для продуктивной работы. В комплект входит год бесплатного доступа к корпоративному пакету Samsung SDS SaaS и два месяца использования AI-ассистента Brity Copilot. Также предоставляется подписка на Zello Push-to-Talk Cloud и скидка 50% на Google Workspace.

На фронтальной панели установлен 8-дюймовый WUXGA TFT-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 5-мегапиксельная селфи-камера. На задней стороне — 13-мегапиксельный модуль с LED-вспышкой.





В основе планшета — восьмиядерный процессор, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5050 мА·ч.

Среди дополнительных возможностей: поддержка S Pen, сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.3. В Индии устройство будет стоить от 49 999 рупий за версию 6+128 ГБ и 56 999 рупий за вариант 8+256 ГБ.



