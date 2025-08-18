Chevrolet планирует возродить Camaro в новом формате. По данным портала CarScoops, культовая модель, производство которой завершилось в 2023 году, вернётся в 2026 году уже не как классический маслкар, а как электрический кроссовер. Таким образом, у Ford Mustang Mach-E может появиться прямой конкурент.

От маслкара к электрокроссоверу

Инсайдеры утверждают, что новый Camaro будет построен на современной архитектуре Ultium. На этой платформе уже выпускаются другие электромобили General Motors, включая Chevrolet Blazer EV. Предполагается использование аккумуляторов ёмкостью 85 и 102 кВт⋅ч — таких же, как у Blazer EV.





Базовая версия получит задний привод и двигатель мощностью около 365 лошадиных сил. Для покупателей, предпочитающих полный привод, будет предложена версия с примерно 300 л.с. и увеличенным крутящим моментом.

Мощные версии SS и ZL1

Фанатов марки особенно интересует Camaro SS. По слухам, эта модификация унаследует силовую установку от Blazer EV SS, что означает мощность на уровне 615 л.с.





Но главные ожидания связаны с Camaro ZL1. Топовый вариант может получить трёхмоторную схему от GMC Hummer EV, обеспечивающую до 1000 л.с. мощности.

Почему кроссовер, а не седан

Ранее в отрасли обсуждались планы Chevrolet выпустить спортивный седан, который мог бы объединить наследие Camaro и Malibu и составить конкуренцию Dodge Charger. Однако стратегия компании сместилась в сторону электрифицированных кроссоверов.



