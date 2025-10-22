Первая партия полноприводных кроссоверов GAC GS4, поступившая в продажу 9 сентября, полностью распродана. Российские дилеры сообщают о высоком спросе и дефиците автомобилей в большинстве регионов.

Высокий интерес к новой версии

По данным портала «Китайские автомобили», машины из первых поставок были раскуплены сразу после появления в салонах. В Москве и других городах срок ожидания новых партий составляет около двух недель.

Представители дилерских центров в Саратове и Вологде отмечают, что клиенты давно ждали модификацию с полным приводом и 2-литровым турбомотором мощностью 231 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. Покупатели особенно ценят надёжность классического «гидротрансформатора» по сравнению с «роботом» или вариатором.

Авто Mail

Комплектации и оснащение

Полноприводный GAC GS4 представлен в версиях GB и GL стоимостью от 3 до 3,7 млн рублей.

В базовой комплектации — светодиодная оптика, подогрев и вентиляция передних сидений, мультимедиа с 10,1-дюймовым экраном, 8 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и комплекс систем активной безопасности.

Версия GL дополнена 19-дюймовыми колёсами, панорамной крышей и электроприводом двери багажника.

Система полного привода построена на муфте Haldex VI поколения от BorgWarner и поддерживает режимы «Снег», «Песок» и «Грязь». Разница в цене между переднеприводной и полноприводной модификациями составляет около 300 тыс. рублей.





Перспективы бренда на российском рынке

В сентябре GAC реализовала в России около 2,2 тыс. автомобилей (на 11 % меньше, чем годом ранее). С начала 2025 года продажи достигли 14,9 тыс. машин. Производитель рассчитывает, что появление полноприводного GS4 укрепит позиции марки на российском рынке.