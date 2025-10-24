Компания Epomaker расширила свою линейку игровой периферии, представив две беспроводные мыши: CarbonX в перфорированном корпусе из карбона и Click Lite, выполненную в традиционном дизайне для работы, учебы и игр.

CarbonX, изготовленная из углеродного волокна, используемого в авиакосмической промышленности, весит всего 50 грамм, но при этом очень прочная. Ее перфорированный корпус обеспечивает отличную вентиляцию и комфорт даже при длительном использовании. Специальное пылезащитное покрытие защищает печатную плату, учитывая особенности конструкции.

В основе мыши лежит высокоточный сенсор PixArt PAW3950 с частотой опроса 8 кГц. Это обеспечивает молниеносное время отклика, значительно превосходящее обычные беспроводные мыши. Оптический переключатель Omron рассчитан на 1 миллион нажатий.

Click Lite оснащена 5 программируемыми кнопками, позволяющими адаптировать мышь под конкретные задачи, и улучшенным сенсором PAW3311 с частотой опроса 1000 Гц и настраиваемой чувствительностью до 12 000 DPI. Аккумулятор емкостью 500 мАч отвечает за длительное время работы.

Обе новые мыши Epomaker уже доступны в продаже по цене 80 долларов (6 500 руб.) за CarbonX и 30 долларов (2 400 руб.) за Click Lite.



