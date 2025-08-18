img 1369
Автор:

Компания CLAW анонсировала две новые модели проводных студийных наушников — SM70 и SM90, разработанных для музыкантов, звукорежиссеров и меломанов. Обе модели сочетают высокое качество звука, комфорт и универсальность подключения.

img 1370

CLAW SM70: компактные и универсальные

Ключевые особенности:


  • Динамики: 40-мм неодимовые
  • Частотный диапазон: 18 Гц – 28 кГц
  • Звук: Сбалансированный, с глубокими басами и минимумом искажений
  • Конструкция: Закрытые амбушюры с пассивной шумоизоляцией
  • Комфорт: Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье для долгих сессий
  • Кабель: Съемный спиральный (4 м) с адаптером 3.5 мм → 6.35 мм
  • Портативность: Складная конструкция + чехол в комплекте

Цена: 3 490 ₹ (~42$)

CLAW SM90: расширенный звук для профессионалов

Ключевые особенности:


  • Динамики: 50-мм неодимовые
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 40 кГц (более детальный звук)
  • Звук: Усиленные басы, четкие высокие частоты
  • Конструкция: Закрытый дизайн с улучшенной изоляцией
  • Комфорт: Амбушюры с мягкой подкладкой, регулируемое оголовье
  • Кабель: Съемный спиральный (4 м) с разъемами 3.5 мм/6.35 мм

Цена: 4 490 ₹ (~55$)

Комментарии запрещены.