О сайте



itzine – сайт о гаджетах, технике и технологиях. Все интересные новости, обзоры, статьи, авторские колонки и репортажи. Пишем про все новинки и Илона Маска. itzine – сайт о гаджетах, технике и технологиях. Все интересные новости, обзоры, статьи, авторские колонки и репортажи. Пишем про все новинки и Илона Маска.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-74791 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21 января 2019 года в г. Москва. Все права защищены © 2015–2025