Компания CLAW анонсировала две новые модели проводных студийных наушников — SM70 и SM90, разработанных для музыкантов, звукорежиссеров и меломанов. Обе модели сочетают высокое качество звука, комфорт и универсальность подключения.
CLAW SM70: компактные и универсальные
Ключевые особенности:
- Динамики: 40-мм неодимовые
- Частотный диапазон: 18 Гц – 28 кГц
- Звук: Сбалансированный, с глубокими басами и минимумом искажений
- Конструкция: Закрытые амбушюры с пассивной шумоизоляцией
- Комфорт: Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье для долгих сессий
- Кабель: Съемный спиральный (4 м) с адаптером 3.5 мм → 6.35 мм
- Портативность: Складная конструкция + чехол в комплекте
Цена: 3 490 ₹ (~42$)
CLAW SM90: расширенный звук для профессионалов
Ключевые особенности:
- Динамики: 50-мм неодимовые
- Частотный диапазон: 10 Гц – 40 кГц (более детальный звук)
- Звук: Усиленные басы, четкие высокие частоты
- Конструкция: Закрытый дизайн с улучшенной изоляцией
- Комфорт: Амбушюры с мягкой подкладкой, регулируемое оголовье
- Кабель: Съемный спиральный (4 м) с разъемами 3.5 мм/6.35 мм
Цена: 4 490 ₹ (~55$)