ZTE официально запустила в продажу новый роутер XunTian BE3600Pro в Китае по цене 199 юаней ($28). Устройство ориентировано на обеспечение сетевого подключения нового поколения и долговременной надежности в бюджетном сегменте. Компания позиционирует BE3600Pro как высокопроизводительное решение для домашних пользователей, желающих перейти на Wi-Fi 7 без значительных затрат.

Роутер работает на четвертом поколении собственного корпоративного чипсета ZTE. Он оснащен двухъядерным CPU и четырехъядерным NPU для эффективной двусторонней обработки данных. Основной управляющий чип и Wi-Fi модуль функционируют независимо, что снижает энергопотребление в режиме ожидания до 0,8 Вт. По подсчетам ZTE, это эквивалентно годовым затратам на электричество всего около 4 юаней ($0,56).





BE3600Pro получил один порт Ethernet 2.5G и три гигабитных порта, что позволяет полностью использовать гигабитные подключения до 2000 Мбит/с. Он поддерживает двойной WAN-вход, балансировку нагрузки и автоматическое переключение для стабильной работы сети. Также реализована поддержка IPTV-мультиплексирования, позволяющая передавать интернет и IPTV по одному кабелю.

Конструкция антенн выполнена по схеме «2+3» с применением алгоритмов искусственного интеллекта, которые снижают помехи и обеспечивают более равномерное покрытие. ZTE утверждает, что этот подход увеличивает равномерность сигнала на 7,43% по сравнению с обычными роутерами. BE3600Pro поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц) и использует функции Wi-Fi 7, включая Multi-Link Operation (MLO) и 4K QAM, что обеспечивает скорость до 3,57 Гбит/с — примерно на 49% выше, чем у типичных роутеров Wi-Fi 6 AX3000.





Для охлаждения используется увеличенный радиатор, который повышает площадь рассеивания тепла на 18%. Роутер интегрирован с приложением Smart Life, где доступны AI-подсказки по оптимальной установке, родительский контроль и настройки черного списка.

Модель поддерживает Mesh-сети в один клик как с роутерами ZTE, так и с устройствами сторонних брендов. Встроенный ИИ автоматически назначает оптимальный узел для каждого устройства, но пользователи могут вручную закрепить подключение за конкретной точкой доступа.





По данным ZTE, BE3600Pro прошел более 40 000 часов лабораторных испытаний, включая тесты на долговечность и экстремальные условия. Кроме того, компания добавила бонус для геймеров — до 185 дней бесплатного ускорения игр через сервисы NetEase UU и Youbangbang.