Asus запустила программу тестирования Android 16 для игровых смартфонов ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro. Владельцы флагманских моделей могут оформить участие прямо с устройства и получить ранний доступ к следующей версии системы.

Как попасть в программу тестирования

Чтобы подключиться к тестированию, пользователю необходимо открыть раздел «Настройки» > «Система» > «Обновление системы», нажать на значок шестерёнки и выбрать пункт «Enroll in Android preview program». После одобрения заявки смартфон загрузит бета-сборку «по воздуху».





Однако есть важное ограничение. Перейдя на Android 16 Beta, вернуться обратно на Android 15 уже не получится. Таким образом, тестеры остаются на предварительной версии системы до официального релиза стабильной прошивки. По планам Asus, полноценный выпуск Android 16 состоится в начале 2026 года.

Обновления и поддержка устройств

Несмотря на флагманский статус, Asus обещает только два системных апгрейда — Android 16 и Android 17. Более доступный ROG Phone 9 FE, представленный ранее в 2025 году, не участвует в бета-программе, но получит обновления по той же схеме.





На фоне семилетнего срока поддержки у Samsung и Google такой подход выглядит скромным. Особенно с учётом того, что цена ROG Phone 9 и 9 Pro приближается к €1000.

Стоит ли устанавливать Android 16 Beta

В тестовой прошивке пользователи получают ранний доступ к улучшениям Android 16. Среди них — расширенные оптимизации для игр и повышение энергоэффективности. Но важно учитывать: бета-версия может содержать ошибки и нестабильные функции.





Отсутствие возможности отката делает участие рискованным для тех, кто использует смартфон как основной. Для энтузиастов же это шанс одним из первых попробовать Android 16 и оценить, как обновление меняет игровые флагманы Asus.