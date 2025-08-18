Последним пополнением в линейке TCL 60 стал смартфон TCL 60 Ultra Nxtpaper, который сегодня дебютировал в Колумбии.

Устройство оснащено большим 7,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 7400 в сочетании с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч.





Основная камера состоит из трёх модулей: 50 МП основной сенсор, 50 МП перископический телеобъектив с OIS и 3-кратным оптическим зумом, а также 8 МП ультраширокоугольный объектив. Фронтальная камера получила разрешение 32 МП.

Смартфон работает на Android 15 и имеет защиту IP68 от воды и пыли. Сканер отпечатков встроен в боковую кнопку питания. TCL 60 Ultra Nxtpaper представлен только в чёрном цвете. Цена и дата выхода на других рынках пока не раскрыты, однако в Колумбии устройство появится в продаже в ближайшее время.



