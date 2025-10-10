Компания Oppo представила серию Reno14 и Reno14 Pro еще в мае, а поскольку эта линейка среднего класса обновляется дважды в год, время для выхода следующего поколения — Reno15 — уже близко.

Согласно новой утечке, в серию войдут три модели: Reno15, Reno15 Pro и Reno15 Pro Max. Да, именно так — Oppo, похоже, решила последовать примеру Xiaomi и использовать схему именования в стиле Apple.

Флагман линейки, Reno15 Pro Max, получит 6,78-дюймовый плоский LTPO OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Oppo Reno14 Pro

В основе устройства — новый процессор MediaTek Dimensity 9400. Основная камера будет тройной: главный сенсор на 200 Мп (Samsung ISOCELL HP5), 50-мегапиксельный телеобъектив и сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера также впечатляет — 50 Мп.

Точная ёмкость аккумулятора пока не раскрыта, но источники сообщают, что она составит около 6 500 мА·ч. Смартфон оснастят встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а также поддержкой Wi-Fi 7 и NFC. Из коробки устройство будет работать на Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.





Ожидается, что вся серия Reno15, включая версию Pro Max, дебютирует в Китае до конца этого года, а на международный рынок она выйдет в начале 2026 года.