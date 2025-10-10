Apple может представить новую подписку Health+ в 2026 году. По данным Bloomberg, сервис объединит ИИ-врача, трекинг питания и обучающие видео, став частью линейки Apple One.

Apple выходит на рынок цифрового здоровья

У Apple уже есть подписки на развлечения, облачное хранение и фитнес, но компания пока не монетизирует здоровье напрямую. Хотя App Store полон сторонних сервисов для медитации, подсчёта калорий и медицинских советов, собственного решения у Apple нет.

Ситуация может измениться в 2026 году: обязанности, ранее принадлежавшие операционному директору Джеффу Уильямсу, переданы главе сервисного направления Эдди Кью. Это рассматривается как сигнал готовности компании вывести Health+ на рынок.

По имеющимся данным, Health+ станет комплексной платформой, встроенной в приложение «Здоровье». Сейчас оно собирает данные с Apple Watch и аксессуаров вроде умных весов и бутылок, а пользователям приходится вручную вносить показатели. Сторонние программы вроде Foodnoms и Waterminder упрощают процесс, но требуют доступа к чувствительной информации.

ИИ-ассистент и новые функции в приложении «Здоровье»

Apple, по слухам, интегрирует функции сторонних решений непосредственно в свою экосистему. В планах — ИИ-ассистент, работающий как «доктор-консультант», встроенный подсчёт калорий и образовательные видеоматериалы о здоровье.





Ранее не было ясно, станет ли это отдельной платной опцией, однако Bloomberg утверждает: Apple планирует сделать Health+ подписным сервисом. Возможна интеграция с пакетом Apple One.

Главная цель — повысить ценность накопленных пользователями данных. Сейчас Apple Health хранит огромные массивы информации, но не всегда помогает интерпретировать их. Внедрение анализа на устройстве с помощью Apple Intelligence должно сделать систему безопаснее и полезнее без передачи данных внешним приложениям.

Влияние на рынок и возможные цены

Новая подписка может стать вызовом для сторонних приложений, специализирующихся на здоровье, хотя многие из них сохранят аудиторию за счёт расширенного функционала. Аналитики предполагают, что стоимость Health+ может быть сопоставима с другими сервисами отрасли — от $40 до $100 в год.

Ожидается, что Apple представит Health+ в 2026 году. Вероятно, анонс состоится весной, одновременно с обновлённым Siri на базе крупной языковой модели Apple Intelligence.