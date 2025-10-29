Apple предоставила разработчикам и участникам публичного тестирования финальные версии обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 и visionOS 26.1. Релиз-кандидаты появились через неделю после выхода четвёртых бета-версий.

Расширение Apple Intelligence и новые языки

Главное изменение — расширение языковой поддержки Apple Intelligence. Теперь функции искусственного интеллекта Apple работают на датском, нидерландском, норвежском, португальском (Португалия), шведском, турецком, традиционном китайском и вьетнамском языках.

Кроме того, AirPods Live Translation теперь поддерживает японский, корейский, итальянский и оба варианта китайского — традиционный и упрощённый.

Новые настройки и визуальные изменения

В iOS 26.1 появился ползунок для регулировки прозрачности эффекта Liquid Glass, а также возможностьотключить свайп камеры на экране блокировки. Apple также обновила интерфейсы Календаря, Safari, Apple Music и Фото.

Все изменения собраны в официальном списке функций iOS 26.1, опубликованном Apple для разработчиков.





Дата выхода обновлений

Финальные версии iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 и visionOS 26.1 ожидаютсяв начале ноября 2025 года. Установить RC-версии можно через меню Настройки → Основные → Обновление ПО на совместимых устройствах.