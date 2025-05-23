Социальная сеть ВКонтакте представила исследование, посвящённое изменениям в отношении пользователей к вопросам приватности в интернете. Один из заметных трендов — осознанное отношение к своему присутствию в сети: пользователи всё активнее регулируют параметры конфиденциальности и стремятся создать комфортную среду для общения.

Более половины опрошенных (54%) считают важным самостоятельно определять, кто имеет право писать им сообщения и просматривать их профиль. Для 46% важно делиться личным только с теми, кому они доверяют, а 44% стремятся к общению без давления и навязанных ожиданий. При этом 42% отметили значимость возможности адаптации интерфейса платформы под индивидуальные потребности.

Женщины чаще обращают внимание на качество взаимодействия в комментариях: 44% из них предпочли бы фильтровать токсичные высказывания, тогда как среди мужчин аналогичный показатель составляет 30%. Также 22% женщин стремятся ограничить круг лиц, имеющих возможность оставлять реакции и комментарии к их публикациям, тогда как среди мужчин эта цифра составляет 14%.

Наиболее популярной стратегией защиты личных границ остаётся сокрытие информации о себе — об этом сообщили 67% участников опроса. К распространённым методам относятся ограничение доступа к профилю и использование псевдонимов вместо настоящих имён. В возрастной группе 18–24 лет половина опрошенных предпочитает отправлять исчезающие сообщения, считая это способом контролировать личное пространство и завершать общение в нужный момент.

Функциями приватности регулярно пользуются 75% пользователей ВКонтакте. Наибольшим спросом пользуются настройки ограничения доступа к аудиозаписям. Также в топе — блокировка звонков, управление личными сообщениями, настройка видимости профиля и видео, а также возможность скрывать старые публикации.

Наиболее активно конфиденциальность настраивают мужчины от 20 до 26 лет. Следом идут женщины в возрасте 30–36 лет — как правило, это постоянные пользователи, которые чаще ограничивают круг людей, имеющих возможность начать с ними диалог. Подростки младше 20 лет прибегают к настройкам приватности реже остальных возрастных групп.

Чтобы минимизировать негативное взаимодействие, ВКонтакте применяет алгоритмы, автоматически скрывающие враждебные комментарии. За последний год эффективность работы нейросетей, отвечающих за модерацию, выросла на 49%. Более половины пользователей (51%) предпочитают не видеть подобные высказывания вовсе.

«Люди стали внимательнее относиться к своему цифровому пространству: они настраивают приватность, выбирают, с кем делиться личным, и делают перерывы в коммуникации с помощью режима «Личное пространство». С момента запуска этой функции она была активирована свыше 3 миллионов раз — чтобы временно сузить круг общения и снизить уровень цифрового шума. Это не про закрытость, а про право на выбор. Мы стремимся предоставить пользователям простые и понятные инструменты, позволяющие выстраивать своё цифровое присутствие так, как им комфортно», — рассказала Александра Митрохина, руководитель проектного направления в департаменте модерации и взаимодействия с пользователями.

Исследование было проведено в апреле 2025 года методом онлайн-опроса. В нём приняли участие более 1 000 пользователей из разных регионов России.