Согласно исследованию Brand Analytics за март 2025 года, социальная сеть ВКонтакте стала лидером в России по числу размещённых публикаций и активных авторов. Об этом говорится в отчёте, подготовленном на основе анализа данных системы Brand Analytics.

В марте 2025 года пользователи ВКонтакте опубликовали 344,1 млн записей. Это составило 18 % от общего числа публикаций в российских соцмедиа, где всего за месяц было размещено 1,93 млрд общедоступных сообщений. Число активных авторов в ВКонтакте достигло 20,3 млн человек.

Директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев отметил, что компания активно развивает функциональность для авторов. В последние месяцы соцсеть упростила процесс верификации сообществ, внедрила возможность соавторства в постах и клипах, а также расширила возможности VK Donut, позволяя авторам предлагать эксклюзивный контент разного уровня и гибко монетизировать его.

«В ближайшее время планируем расширить поддержку авторов оригинального контента, развивать инструменты монетизации и рекомендательные системы», — подчеркнул Васильев.

Лидеры по публикациям в российских соцсетях

Согласно данным Brand Analytics, ВКонтакте сохраняет лидерство среди российских платформ по числу публикаций и активных авторов. Эксперты связывают это с развитой экосистемой ВКонтакте, доступностью инструментов для взаимодействия с аудиторией и гибкими возможностями монетизации.