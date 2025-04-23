Samsung прекратит производство DDR4 до конца 2025 года (1681140843 5171.jpg scaled)
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Samsung планирует завершить выпуск модулей оперативной памяти DDR4 до конца текущего года, сообщает отраслевой источник. Компания перестанет принимать новые заказы на DDR4 уже в июне, а последние поставки 8- и 16-гигабайтных модулей для ноутбуков и настольных ПК запланированы на декабрь 2025 года.

Решение связано с переходом на более современные и прибыльные виды памяти — DDR5, LPDDR5 и HBM. Эти технологии активно используются в потребительской электронике, а также в сегментах высокопроизводительных вычислений, включая графические ускорители и ИИ-системы.

Samsung прекратит производство DDR4 до конца 2025 года (ddr4 thumbnail 03 og image.png)

Производственные мощности, освободившиеся после остановки выпуска DDR4, будут направлены на развитие новых направлений. Это позволит Samsung сосредоточиться на продукции с более высокой маржинальностью и сохранить конкурентоспособность на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей.

По данным отчёта, производители из Китая начали предлагать DDR4-чипы по ценам, вдвое ниже продукции Samsung. Это сделало дальнейшее участие корейской компании в сегменте DDR4 экономически нецелесообразным — особенно с учётом резкого падения цен на эту память, достигших минимума с сентября 2023 года.

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