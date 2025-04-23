Samsung планирует завершить выпуск модулей оперативной памяти DDR4 до конца текущего года, сообщает отраслевой источник. Компания перестанет принимать новые заказы на DDR4 уже в июне, а последние поставки 8- и 16-гигабайтных модулей для ноутбуков и настольных ПК запланированы на декабрь 2025 года.

Решение связано с переходом на более современные и прибыльные виды памяти — DDR5, LPDDR5 и HBM. Эти технологии активно используются в потребительской электронике, а также в сегментах высокопроизводительных вычислений, включая графические ускорители и ИИ-системы.

Производственные мощности, освободившиеся после остановки выпуска DDR4, будут направлены на развитие новых направлений. Это позволит Samsung сосредоточиться на продукции с более высокой маржинальностью и сохранить конкурентоспособность на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей.

По данным отчёта, производители из Китая начали предлагать DDR4-чипы по ценам, вдвое ниже продукции Samsung. Это сделало дальнейшее участие корейской компании в сегменте DDR4 экономически нецелесообразным — особенно с учётом резкого падения цен на эту память, достигших минимума с сентября 2023 года.