На одной из традиционных турецких свадеб гости обрадовали молодожёнов не ювелиркой, а хай‑энд‑компонентами для ПК: жених получил белую MSI Suprim GeForce RTX 5090 и процессор Intel Core Ultra, а невесте вручили четырехканальный комплект оперативной памяти DDR5. Подарки стали симптомом более широкой истории — дефицита памяти и всплеска спроса на чипы, связанного с ИИ‑инфраструктурой.

Почему цены на память выросли

Отраслевые отчёты указывают: в начале 2026 года себестоимость DRAM и NAND в пересчёте на вес превысила стоимость золота. Суммируются сразу несколько факторов — резкий спрос дата‑центров и стартапов с моделями ИИ, ограниченные мощности у ведущих производителей (Samsung, SK Hynix, Micron) и логистические сбои на фоне переориентации производственных линий.

Это не просто хайп в сообществе энтузиастов. Дорогая память меняет поведение покупателей: предприятия и частные лица переносят закупки, растут спекулятивные продажи на вторичном рынке, а для производителей периоды перегрузки цехов превращаются в выгодные кварталы.

Что подарили молодожёнам

MSI Suprim GeForce RTX 5090 (белая) — один из самых дорогих подарков в зале.

Intel Core Ultra — топовый десктопный процессор.

Четырёхканальный комплект DDR5 — редкий и дорогой с точки зрения поставок элемент.

Такие подарки сразу говорят о двух вещах: гости либо хорошо понимают, что сейчас реально дорого и дефицитно, либо это демонстрация статуса в кругу техно‑комьюнити. В любом случае это маркер времени — электроника стоит теперь не только деньги, но и социальный капитал.

Чего ожидать дальше

Если спрос дата‑центров не снизится и производственные мощности не вырастут, память останется в дефиците, а необычные подарки не исчезнут. Производителям выгоднее перевести производство на более дорогие сегменты, ритейлерам — играть на дефиците, а обычным покупателям придётся выбирать между ожиданием и переплатой. Остаётся один вопрос: станет ли техника новым символом статуса вместо традиционных золота и наличных — или это временная мода, связанная с редкой конъюнктурой рынка?



