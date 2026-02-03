Apple готовит запуск новых MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max в феврале или начале марта 2026 года: премиальный реселлер сообщил MacRumors о критически низких складских остатках, что традиционно предшествует анонсу обновлённых моделей.

Запасы MacBook Pro у сторонних ритейлеров практически исчерпаны — Apple координирует поставки перед выходом новых устройств

Релиз-кандидат Xcode 26.3 вышел 3 февраля, но RC-версии iOS 26.3 и macOS Tahoe 26.3 Apple придерживает — возможно, чтобы скрыть идентификаторы новых Mac

Новые MacBook Pro 14 и 16 дюймов с M5 Pro и M5 Max могут представить уже 4 февраля вместе с финальными RC-сборками ОС

Сторонний авторизованный магазин Apple сообщил изданию MacRumors, что складские остатки MacBook Pro сейчас крайне малы из-за скорого анонса новой продукции. Компания обычно синхронизирует поставки с ритейлерами перед стартом продаж обновлённых моделей, чтобы не оставлять партнёров с избытком устаревших машин на руках. На выходных Bloomberg писал, что новые MacBook Pro выйдут одновременно с macOS Tahoe 26.3 в период февраль — март, и релиз операционной системы приближается.

Xcode 26.3 RC вышел без macOS и iOS — признак близкого анонса

Сегодня, 3 февраля, Apple выпустила релиз-кандидат Xcode 26.3, но RC-версии iOS 26.3 и macOS Tahoe 26.3 пока не появились. Для Apple нетипично публиковать RC среды разработки без одновременного релиза кандидатов мобильной и десктопной ОС. Задержка с macOS RC иногда указывает на то, что сборка содержит информацию, которую компания хочет скрыть до официального анонса. Если MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max действительно дебютируют вместе с macOS Tahoe 26.3, вполне вероятно, что RC-версия системы включает идентификаторы новых моделей, которые выдали бы предстоящий запуск.

Apple обычно придерживает релиз-кандидаты macOS от нескольких дней до недели. Перед выходом компьютеров на M3 в октябре 2023 года компания опубликовала iOS 17.1 RC и Xcode RC 17 октября, но задержала macOS 14.1 RC. Новые Mac представили 23 октября, а macOS 14.1 RC появилась только 24-го. Тот же сценарий повторился перед дебютом первых Mac на M1 в ноябре 2020-го и Mac mini на M2 в октябре 2022 года — в каждом случае Apple выпускала iOS и Xcode RC, откладывая macOS RC.

Нынешняя ситуация отличается отсутствием iOS 26.3 RC, поэтому длительность задержки неясна. Apple может анонсировать новые MacBook Pro уже завтра, 4 февраля, и сразу выложить оба релиз-кандидата. Есть и вероятность ожидания в одну-две недели, особенно если RC ещё не готовы и запланировано дополнительное бета-обновление.





Не вполне понятно, почему Apple выпустила Xcode 26.3 RC сейчас, а не задержала вместе с остальными. Но эта версия включает инструменты агентного программирования, которые компания разработала совместно с Anthropic и OpenAI, так что Apple могла придерживаться чёткого графика внедрения функциональности.

HomePod mini тоже исчезает с полок, но причина неясна

Все признаки указывают на скорый выход MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max. Apple уже представила базовый 14-дюймовый MacBook Pro на M5, но старшие 14- и 16-дюймовые конфигурации пока не обновлялись.

Тот же реселлер сообщил MacRumors, что запасы HomePod mini тоже истощаются — многие модели распроданы. Но официальных данных о том, связано ли это с проблемами в цепочках поставок или с готовящимся обновлением, нет. Дефицит HomePod mini наблюдается с октября 2025 года, поэтому сохраняющаяся нехватка не даёт новой информации о возможном HomePod mini 2.