Команда iFixit провела разборку новейшего MacBook Pro с чипом M5 для определения его ремонтопригодности. Выяснилось, что в этом плане ноутбук превзошел предыдущую модель, однако сенсации не случилось — до уровня iPhone Air ему еще далеко.

Главная сложность при ремонте заключается в замене аккумуляторной батареи, для чего требуется разобрать почти половину деталей устройства. Кроме того, доступ к большинству ключевых элементов затруднен из-за необходимости демонтажа материнской платы, а фиксация экрана перекрыта антенной скобой.

Новый MacBook Pro имеет и положительные стороны. Например, наличие официальных инструкций с момента начала продаж упрощает и делает более безопасным процесс разборки. В частности, производитель рекомендует отключать разъем системы управления аккумулятором, чтобы избежать короткого замыкания. Кроме того, при замене аккумулятора теперь не требуется откручивать трекпад.

С учетом всех достоинств и недостатков, общая оценка ремонтопригодности ноутбука составила четыре балла из десяти возможных из-за общей сложности ремонта и взаимосвязанного крепления множества компонентов.