Innodisk continues to push the boundaries of innovation with the launch of its cutting-edge Compute Express Link (CXL) Memory Module, which is designed to meet the rapid growth demands of AI servers and cloud data centers. As one of the few module manufacturers offering this technology, Innodisk is at the forefront of AI and high-performance computing. (PRNewsfoto/Innodisk Corporation)
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Компания Innodisk с гордостью представляет свою первую серию твердотельных накопителей PCIe Gen5, нацеленную на высокопроизводительный рынок центров обработки данных. Новый флагманский SSD емкостью 128 ТБ не только впечатляет своим объемом, но и демонстрирует выдающиеся характеристики, включая скорость чтения до 14 ГБ/с и скорость записи до 10 ГБ/с.


Эти накопители разработаны для удовлетворения потребностей в обучении моделей искусственного интеллекта, аналитике больших данных и других средах с интенсивным использованием данных. Серия поддерживает несколько форм-факторов, включая U.2, EDSFF E1.S, E3.S и новейший E3.L, что обеспечивает гибкость для широкого спектра потребностей предприятий и центров обработки данных.

«Чтобы обеспечить высокое качество и соответствие рыночным тенденциям, наши SSD PCIe Gen5 направлены на улучшение интеграции с ведущими в отрасли стандартами центров обработки данных, такими как спецификация OCP Data Center NVMe SSD v2.0», — прокомментировал представитель Innodisk.

Высокие скорости и надежность


Новые твердотельные накопители Innodisk, созданные на основе интерфейса PCIe Gen5 x4, обеспечивают впечатляющие скорости чтения до 14 ГБ/с и скорости записи до 10 ГБ/с. Эти характеристики делают их идеальными для предприятий с крупномасштабными или многоуровневыми развертываниями.

Кроме того, накопители предлагают легкую интеграцию с отраслевыми стандартами и совместимость со средами VMware и другими виртуализированными системами для повышения производительности. Функции NVMe-MI обеспечивают оптимизированное управление твердотельными накопителями и поддержку нескольких пространств имен, что способствует масштабируемой и эффективной работе.


Innodisk также уделяет внимание безопасности своих продуктов. Технология Secure Boot проверяет цифровые подписи во время обновлений прошивки, блокируя несанкционированные изменения и гарантируя выполнение только проверенной прошивки.

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