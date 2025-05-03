Компания Innodisk с гордостью представляет свою первую серию твердотельных накопителей PCIe Gen5, нацеленную на высокопроизводительный рынок центров обработки данных. Новый флагманский SSD емкостью 128 ТБ не только впечатляет своим объемом, но и демонстрирует выдающиеся характеристики, включая скорость чтения до 14 ГБ/с и скорость записи до 10 ГБ/с.



Эти накопители разработаны для удовлетворения потребностей в обучении моделей искусственного интеллекта, аналитике больших данных и других средах с интенсивным использованием данных. Серия поддерживает несколько форм-факторов, включая U.2, EDSFF E1.S, E3.S и новейший E3.L, что обеспечивает гибкость для широкого спектра потребностей предприятий и центров обработки данных.

«Чтобы обеспечить высокое качество и соответствие рыночным тенденциям, наши SSD PCIe Gen5 направлены на улучшение интеграции с ведущими в отрасли стандартами центров обработки данных, такими как спецификация OCP Data Center NVMe SSD v2.0», — прокомментировал представитель Innodisk.

Высокие скорости и надежность



Новые твердотельные накопители Innodisk, созданные на основе интерфейса PCIe Gen5 x4, обеспечивают впечатляющие скорости чтения до 14 ГБ/с и скорости записи до 10 ГБ/с. Эти характеристики делают их идеальными для предприятий с крупномасштабными или многоуровневыми развертываниями.

Кроме того, накопители предлагают легкую интеграцию с отраслевыми стандартами и совместимость со средами VMware и другими виртуализированными системами для повышения производительности. Функции NVMe-MI обеспечивают оптимизированное управление твердотельными накопителями и поддержку нескольких пространств имен, что способствует масштабируемой и эффективной работе.



Innodisk также уделяет внимание безопасности своих продуктов. Технология Secure Boot проверяет цифровые подписи во время обновлений прошивки, блокируя несанкционированные изменения и гарантируя выполнение только проверенной прошивки.