Компания Teamgroup анонсировала industrial P250Q — первый в своём роде твердотельный накопитель с функцией аппаратного самоуничтожения. Новинка ориентирована на высокозащищённые сферы — от военной техники и промышленной автоматизации до AI-систем — и уже получила награду computex 2025 в категории «Кибербезопасность».

Аппаратное уничтожение данных с авто-восстановлением

Главная особенность P250Q — запатентованная независимая цепь уничтожения данных, напрямую воздействующая на чип памяти flash IC. В паре с ней работает интеллектуальное ПО с функцией автоматического возобновления удаления в случае внезапного отключения питания. Это обеспечивает гарантированное и полное стирание данных, включая особо конфиденциальную информацию.

Накопитель оснащён кнопкой активации функции уничтожения и многоуровневой индикацией процесса через LED-индикаторы. Такое решение позволяет быстро и интуитивно активировать защиту даже в критических ситуациях.

Характеристики и производительность

Teamgroup P250Q поддерживает интерфейс PCIe Gen4x4 и протокол NVMe 1.4. Заявленные скорости чтения и записи достигают 7000 и 5500 МБ/с соответственно — достаточно для задач с высокой нагрузкой.





Устройство выпускается в версиях на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ и использует надёжную память 3D TLC NAND. Дополнительно применяется технология S.M.A.R.T. для мониторинга состояния и продления срока службы накопителя.

Отдельный патент на термостойкую технологию

Помимо анонса P250Q, компания также сообщила о получении патента США на разработанную технологию работы SSD в условиях экстремально высоких температур. Решение включает динамическое регулирование скорости передачи данных в трёх тепловых зонах и обеспечивает стабильную работу накопителя при температуре от 85°C до 105°C.





Такие SSD идеально подходят для систем в электромобилях, производственном оборудовании и транспорте, работающем в тяжёлых условиях, подтверждая технологическую экспертизу Teamgroup в промышленной отрасли.

Акцент на безопасность и надёжность

Teamgroup подчёркивает, что запуск P250Q и признание инноваций в сфере температурной устойчивости стали важным шагом в стратегии компании. В будущем бренд продолжит развивать решения на стыке хранения данных, кибербезопасности и промышленного применения.



