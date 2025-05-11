Sandisk анонсировала перспективную архитектуру SSD-контроллера под названием Stargate, которая в сочетании с новейшей памятью BiCS8 QLC обещает вывести ёмкость твердотельных накопителей на новый уровень. Уже в этом году компания планирует выпустить модели объёмом 128 ТБ, а к 2027 году — накопители на 512 ТБ.

CEO компании Дэвид Геккелер назвал проект «взрывным» и подчеркнул, что Stargate — это «чистый лист» в дизайне ASIC, а не очередная доработка старых решений. Контроллер создаётся с нуля, специально под современные требования корпоративных и дата-центровых систем хранения.

Новый уровень масштабируемости

Ожидается, что первые накопители с контроллером Stargate появятся уже в третьем квартале 2025 года под названием DC SN670. Они будут использовать QLC NAND-чипы BiCS8 ёмкостью 2 Тбит (256 ГБ) каждый. Предполагается, что один контроллер сможет работать с 64 кристаллами на канал — таким образом, 512 ТБ SSD может потребовать 32 канала. Для сравнения: обычные потребительские SSD сегодня редко выходят за пределы 8 каналов.

Уже сейчас Sandisk строит амбициозную дорожную карту:

128 ТБ SSD в 2025 году

256 ТБ — в 2026 году

512 ТБ — в 2027 году

Интерфейс PCIe 6.0 и потенциал для роста

Новая архитектура Stargate может обновить серию накопителей DC SN670 до поддержки PCIe 6.0, хотя ранее они анонсировались как PCIe 5.0-совместимые. Такой шаг позволит увеличить пропускную способность и лучше раскрыть потенциал массивной флеш-памяти.

Интересно, что несмотря на ориентацию на корпоративный рынок, появление Stargate-контроллера и более ёмких QLC NAND может впоследствии повлиять и на потребительские SSD. Возможно, уже в ближайшие годы мы увидим доступные модели с объёмами, которые ещё недавно казались фантастикой.

Когда ждать подробностей?

Выставка Computex 2025 стартует совсем скоро, и именно там Sandisk может раскрыть больше технических деталей о контроллере Stargate и будущих SSD. Учитывая рост интереса к ёмким и надёжным накопителям как в серверном, так и в пользовательском сегменте, такие решения выглядят как своевременный шаг.

А вы бы установили себе SSD на 128 ТБ — и зачем?