Компания Gigabyte незаметно представила новый адаптер PCIe AI Top CXL R5X4 — карту, предназначенную для значительного увеличения объёма оперативной памяти в высокопроизводительных рабочих станциях.

В отличие от ранее распространённых решений на базе технологии Compute Express Link (CXL), которые ориентировались преимущественно на серверы, новая модель рассчитана на мощные настольные платформы, например TRX50 AI TOP и W790 AI TOP.





Данное устройство устанавливается в слот PCIe 5.0 x16, подключаясь напрямую к процессору, что позволяет добавить до 512 ГБ DDR5-регистровой памяти.

Gigabyte подчёркивает, что этот адаптер значительно улучшит производительность при работе с ресурсоёмкими задачами, в первую очередь — при обучении моделей искусственного интеллекта, требующих большого объема быстрой локальной памяти для обработки данных.





Размеры карты составляют 254 × 120 мм, а 16-слойная HDI-печатная плата обеспечивает надёжность и стабильность при высоких нагрузках.

AI Top CXL R5X4 оборудован четырьмя слотами DIMM, каждый из которых поддерживает установку DDR5 RDIMM ECC модулей объёмом до 128 ГБ. Для охлаждения предусмотрена интегрированная система с радиатором и мини-вентилятором AIO. Управление потоками данных обеспечивает контроллер, предположительно Microchip PM8712 или похожий по функционалу.





Для питания карта требует подключения дополнительного 8-контактного разъёма, что указывает на высокое энергопотребление и делает устройство более сложным в установке, чем обычное «plug-and-play».

Комбинация этих характеристик выводит AI Top CXL R5X4 в категорию решений, приближенных к серверным, но адаптированных для рабочих станций.





Тем не менее карта совместима только с фирменными материнскими платами Gigabyte, и не все PCIe-слоты на таких платах поддерживают технологию CXL. Например, слот PCIEX16_4 на TRX50 AI TOP не соответствует требованиям.

Для профессионалов, занимающихся видеомонтажом и применением ИИ-технологий, расширение оперативной памяти с помощью этого адаптера может обеспечить более плавный и производительный рабочий процесс, особенно при работе с высококачественным видео и комплексным рендерингом.

Однако специфичность технологии и ограниченный выбор поддерживаемых платформ ставят под вопрос удобство массового использования данного решения.

Аналогичные разработки ранее уже появлялись на рынке — к примеру, модель CXA-8F2W от Smart Modular предлагает до 1 ТБ памяти с двумя контроллерами CXL и скоростью передачи данных 64 Гбит/с.

Цена адаптера пока официально не объявлена. Несмотря на заявления о снижении совокупной стоимости владения по сравнению с традиционными серверными апгрейдами, особенности установки, требования к ECC DDR5-модулям и техническая сложность могут означать значительные затраты для пользователей.