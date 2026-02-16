К 2026 году то, что многие считали устаревшей технологией, стало самым практичным выбором для сборки и апгрейда ПК: DDR4 вернулась в фавориты — не потому что стала лучше, а потому что DDR5 превратился в предмет роскоши. Цена, доступность и то, как изменился рабочий порядок внутри ПК (больше нагрузки уходит на GPU), сделали DDR4 рациональным решением для большинства геймеров и апгрейдеров.

Это не просто ностальгия: за этим стоит сжатый рынок памяти, перераспределение производственных мощностей в сторону HBM и повсеместная ориентация на датасентры с искусственным интеллектом. В результате DDR5-киты поднялись до $400-$550 за 32‑гигабайтные наборы, тогда как DDR4-3600 выросли с $70 до $150-$250, но остались относительно приемлемыми.

Почему DDR4 снова выгоднее

Коротко о фактах, которые принимают решения за пользователей:

DDR4-3600: средняя цена в 2023 — $70; в 2026 — $150-$250.

DDR5-6000: средняя цена в 2023 — $110; в 2026 — $450-$550.

DDR5 в рознице подорожала до $400-$500 за комплекты, и многие наборы держатся в этом диапазоне.

Разрыв по цене превращается в главный аргумент. Если разница в реальной игровой производительности между 3600MHz DDR4 и 6200MHz DDR5 измеряется единицами процентов (обычно 1-3% при 1440p-4K), то платить в 3-4 раза больше за ту же картину — сомнительная экономия.

Как AI поглотил DDR5 и почему это важно

Датасентры, обучающие большие модели, требуют памяти с высокой пропускной способностью. Производители начали перераспределять линейки и производственные мощности в пользу HBM и серверных конфигураций с лучшей маржинальностью. В результате наиболее современные DDR5-чипы и модули оказались в приоритете у индустрии AI — потребности датасентров буквально «съели» часть потребительского предложения.





Итог: DDR5 дефицитен и дорог, а DDR4 производится на зрелых нодах, которые пока не востребованы в больших ускорителях — поэтому предложение для потребителей осталось стабильнее.

Чем меняется роль памяти в играх и сборках

Современные игры и драйверные фичи смещают нагрузку в сторону GPU: рост 1440p/4K, апскейлеры и динамическая генерация кадров уменьшают влияние частоты системной памяти на итоговую частоту кадров. На практике это означает, что высокую пропускную способность памяти сильнее ценят в задачах вне игрового рендеринга — в вычислениях и обучении моделей.

Поэтому строить игровую систему, ставя на первое место DDR5, стало экономически неоправданно: издержки на материнские платы, контроллеры и сами наборы памяти растут, а реальный выигрыш в играх часто лежит в пределах статистической погрешности.

Почему вторичный рынок усилил эффект

Огромный объём рабочих DDR4‑систем и корпоративных списаний создал вторичный рынок с большим предложением дешёвых плат, процессоров и модулей. Это усиливает петлю: дешёвые запчасти делают сборки на DDR4 ещё привлекательнее, а спрос на новые DDR5‑платформы падает.

Прошлая экосистема DDR4 полностью отлажена: проблемы совместимости и BIOS‑особенности решены.

Материнские платы на DDR4 часто дешевле и предлагают сопоставимые функции.

Апгрейд старой системы (добавить RAM, поменять GPU, установить свежий CPU для старой сокетной платформы) даёт ощутимый результат без замены всех компонентов.

Какие игроки выигрывают и кто теряет

Выигрывают: сборщики‑бюджетники, апгрейдеры с ограниченным бюджетом, рынки развивающихся стран, магазины подержанных комплектующих и компании, спешащие продать списанные DDR4‑системы. Они получают оптимальное соотношение цены и производительности.

Проигрывают: обычные потребители, рассчитывавшие на «долгую перспективу» DDR5, и производители комплектующих, ориентированные на премиальные сегменты. Также проигрывают маркетинговые планы компаний, рассчитывавших ускорить миграцию на DDR5.

Прецеденты и важный контекст

Переходы между поколениями памяти исторически растягивались по времени: DDR3 не исчезла сразу после выхода DDR4, и многие сборщики оставались на старых платформах годами. Сейчас повторяется похожая логика, но с новой переменной — крупными инвестициями в AI‑инфраструктуру, которые изменили приоритеты производителей.

Другой контекст — удорожание компонентов в цепочке поставок и увеличение ремонтопригодности: для тех, кто не хочет менять весь ПК, DDR4 остаётся наиболее экономичным способом «подышать новой жизнью» в старой системе.

Что делать сборщику и когда стоит выбрать DDR5

Правило простое: если вы играете преимущественно на 1440p или 4K и не занимаетесь задачами, требующими высокой пропускной способности памяти (профильные серверные рабочие нагрузки, обучение моделей), то DDR4 остаётся рациональным выбором. Если же вы собираете рабочую станцию для вычислений, где каждая гигабайт‑секунда на счету, — DDR5 или HBM будут оправданы.

Выбирайте DDR4 — если важна цена и апгрейд существующей машины.

Выбирайте DDR5 — если вам нужна высочайшая пропускная способность для специфических вычислений.

Что дальше

Сценарий на ближайшие пару лет выглядит так: производители будут балансировать между спросом дата‑центров и потребительским рынком, вторичный рынок DDR4 останется активным, а DDR5 со временем подешевеет, но только когда производственные мощности HBM и серверных решений стабилизируются. Это значит, что многие сборки в 2026-2027 годах ещё будут рождаться на DDR4 — по причине прагматизма, а не упущенного прогресса.