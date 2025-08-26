Редко в Steam появляется новая игра без ценника, а ещё реже — чтобы она действительно стоила внимания. Но именно такой случай произошёл с проектом What The Hack!, который уже успел привлечь внимание игроков.

What The Hack! можно забрать бесплатно и навсегда

Игра доступна для добавления в библиотеку Steam без ограничений по времени. Это не акция и не «free-to-play»-период: достаточно нажать кнопку «Добавить в библиотеку», и игра останется у вас навсегда.





What The Hack! — короткий и юмористический проект, созданный шестью студентами факультета Digital Arts & Entertainment в рамках учебного задания. На разработку ушло всего четыре месяца, но результат оказался впечатляющим для команды новичков.

Сюжет и геймплей What The Hack!

Игрокам предлагается роль Boolian, работника исследовательского центра, чьё сознание внезапно оказывается перенесено в компьютер. Пока герой пытается осознать происходящее, система безопасности запускает проверку на вирусы.





Используя новые «хакерские» способности, игрок получает контроль над разными машинами:

дронами,

роботом-пылесосом,

грузовым краном.

Задача — обмануть защитные системы комплекса и найти способ выбраться на свободу. Однако не все встречающиеся роботы окажутся дружелюбными.





Как игру встретили на Steam

Сейчас у What The Hack! всего 13 отзывов, но все они положительные — 100% рейтинг. Игроки отмечают лёгкий юмор и свежий подход к короткому приключению.

Разработчики не исключают, что при достаточном интересе смогут превратить проект в полноценную игру. А пока — это бесплатный подарок для тех, кто ищет что-то новое, лёгкое и необычное.



