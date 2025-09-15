Valve, по-видимому, обновила свою политику по поводу раннего доступа в Steam, чтобы больше не принимать игры с «взрослой тематикой». Как впервые сообщил Gamesmarkt, студия Dammitbird, разрабатывающая приключенческую игру для взрослых Heavy Hearts, не получила разрешение разместить игру в раннем доступе Steam из-за её содержания.

Платёжные системы, такие как Mastercard и Visa, с начала лета проводят кампанию давления на торговые площадки видеоигр Steam и Itch.io, требуя удалить определённый контент, предназначенный только для взрослых. После того, как в апреле по приказу платёжных систем и австралийской организации по борьбе с порнографией была заблокирована игра No Mercy, применение этих новых правил неуклонно расширяется.





Steam, со своей стороны, внесла несколько очень расплывчатых изменений в политику, чтобы успокоить платежных гигантов, добавив общий пункт, который обещает запретить определённые виды контента только для взрослых, что привело к удалению сотен игр. Аналогичные изменения были внесены на Itch.io — со своей торговой площадки было удалено более 20 000 наименований. В результате, Steam удалил сотни игр.

Часть проблемы связана с контролем платежей по картам. Магазины, такие как Steam и Itch.io, заключают контракты не напрямую с Visa или Mastercard, а с банками-эквайерами и процессинговыми компаниями, которые обязаны соблюдать правила безопасности платежных карт и бороться с нелегальной деятельностью. В итоге это может влиять на работу таких систем, как PayPal, в разных регионах, в зависимости от реакции банков на давление со стороны Visa и Mastercard.





Путаница и недоумение сохранятся, пока политика этих платформ не станет более ясной или пока платёжные системы не ослабят давление, уточнив свои стандарты.