Игра Subnautica подешевела до $7,49 — это её самая низкая цена на платформе Steam за всё время. Акция действует до 21 августа.

Subnautica — один из самых узнаваемых представителей жанра выживания в открытом мире, предложивший оригинальный подход к механике: вместо исследования суши игроку предстоит выживать под водой. Проект студии Unknown Worlds стал хитом благодаря необычной концепции, визуальному стилю и глубокой проработке экосистем.





Исследование подводного мира и борьба за выживание

Игрок оказывается на океанической планете после крушения космического корабля. Всё, что нужно для выживания, находится под толщей воды: от кислорода и пищи до ресурсов для строительства базы и изучения технологий.

В описании разработчиков говорится:





«Вы потерпели крушение на инопланетной океанической планете, и единственный путь — вниз. Океаны Subnautica простираются от залитых солнцем коралловых рифов до опасных глубоководных впадин, лавовых полей и биолюминесцентных подводных рек. Управляйте запасами кислорода, исследуя водорослевые леса, плато, рифы и извилистые пещеры. В воде кипит жизнь: часть поможет, но большая часть — опасна».

Игровой процесс совмещает исследование, сбор ресурсов, строительство и выживание. Продвигаясь дальше, игрок получает доступ к более сложным технологиям и может создавать подводные лодки, исследовательские станции и полноценные базы.

Скидка действует ограниченное время

Игра Subnautica доступна на платформе Steam с максимальной скидкой 75 %. До 21 августа её можно приобрести за $7,49 — это рекордно низкая цена за всю историю проекта.





Акция стала частью сезонной распродажи, и игрокам стоит поспешить, чтобы успеть воспользоваться предложением до его завершения.