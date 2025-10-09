По данным нескольких нынешних и бывших сотрудников Ubisoft, пожелавших сохранить анонимность, компания отменила амбициозный проект из серии Assassin’s Creed, действие которого должно было разворачиваться в США во времена Реконструкции — после Гражданской войны, в 1860-1870-х годах.

Главным героем игры должен был стать темнокожий мужчина, бывший раб с юга, который после освобождения переезжает на запад, чтобы начать новую жизнь. Позже его вербуют в Орден Ассасинов, и он возвращается на юг, чтобы бороться за справедливость и противостоять зарождающемуся Ку-Клукс-Клану.

Пять сотрудников Ubisoft подтвердили существование проекта, а трое из них рассказали, что игру отменили летом прошлого года по решению руководства в Париже. Основными причинами стали негативная реакция в сети на персонажа Ясуке — чернокожего самурая из Assassin’s Creed Shadows, — а также опасения, связанные с политической обстановкой в США.

«Я был ужасно разочарован, но не удивлён, — признался один из источников. — Руководство всё чаще предпочитает не рисковать и сохранять политический статус-кво, даже если это мешает творчеству».